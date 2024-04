Janela de transferências abre, e Vasco tem chance de ouro para corrigir rota antes do Brasileirão

Josh Wander é o dono da empresa que controla a SAF do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 01/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá uma chance para corrigir parte da rota. Mas de que maneira? A partir desta segunda-feira (1º) estão liberadas as transferências domésticas.

Para ir ao mercado, o Vasco precisa correr atrás de jogadores que disputaram campeonatos estaduais. É o que diz o Artigo 33, Parágrafo 3º, Alínea "C" do Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas de Futebol.

"É admitida a solicitação de transferência (…) caso seja comprovada (o) a rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo (inclusive de empréstimo) com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrida(o) entre os dias 01/04 a 19/04/2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19/04/2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024."

A posição que o Vasco vai atacar no mercado já está definida. O Cruz-Maltino vai em busca de um volante. A posição é um pedido especial do técnico Ramón Díaz.

Ao todo, o Vasco já desembolsou R$ 120,5 milhões e vai gastar ainda mais para se reforçar nesta temporada. Só em 2024, o Cruz-Maltino contratou nove jogadores - relembre aqui.

NOMES EM PAUTA

A princípio, o Vasco trabalha com dois nomes. Trata-se de Marlon Freitas, do Botafogo, e Caíque, do Juventude.

Marlon Freitas é a prioridade. No entanto, a negociação pelo volante alvinegro é extremamente complexa. O Vasco chegou a fazer contatos com o Botafogo, mas o rival pediu um valor alto.

Já Caíque disputa a final do Campeonato Gaúcho e só vai definir o futuro após a decisão. O volante também é pretendido por outros clubes grandes do Brasil.

