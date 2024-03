Vasco tem conversas adiantadas para ter resort no interior do Rio

Miguel Pereira, cidade no interior do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Prereitura de Miguel Pereira)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 16:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco da Gama tem encaminhado projeto de licenciamento de resort em Miguel Pereira, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Em parceria junto a prefeitura do município e a rede hoteleira Laghetto, o Cruz-Maltino planeja uma "Cidade do Vasco", e as conversas estão bem encaminhadas. As informações são do jornalista Gilmar Ferreira e do portal "ge".

O projeto é de um complexo que inclui campos de futebol e ginásio poliesportivo, além aproximadamente 800 apartamentos para estadia. A estrutura será construída para receber as equipes do Vasco desde a base até o profissional, em diversos esportes. O resort também atenderá hóspedes comuns.

A princípio, a Cidade do Vasco não terá investimento da SAF , sedo de responsabilidade do clube-social, administrado pelo presidente Pedrinho. O planejamento é de que a estrutura fique pronta em dois anos, e o projeto segue os modelos de negócio que Grêmio e Internacional têm em andamento no Rio Grande do Sul.

Vista aérea de Miguel Pereira, onde o Vasco deve licenciar um resort (Foto: Divulgação / Prereitura de Miguel Pereira)

O Vasco só volta a entrar em campo somente em abril. O Cruz-Maltino vai enfrentar o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. A data, horário e local do confronto ainda não foram definidos.