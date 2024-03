Macron tenta ‘convencer’ Payet a voltar para Marselha

Lula, Macron e Payet durante visita do presidente francês ao Brasil (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 17:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente da França, Emmanuel Macron, tentou convencer o meia francês Dimitri Payet, do Vasco, a voltar para o Olympique de Marselha, sua ex-equipe, em encontro entre os dois, esta semana, durante visita de Macron ao Brasil, conforme revelou vídeo divulgado neste domingo (31) nas redes sociais do mandatário francês. A informação foi divulgada pelo site da Band.

- Quando você volta para França? Marselha sente sua falta, você sabe - disse Macron para Payet. Veja no vídeo abaixo:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Payet participou de jantar, na quarta-feira (27), em São Paulo, com os presidentes Lula e Macron, e presenteou os dois com camisas do Vasco. Ele participou do encontro como representante esportivo da França. No dia seguinte, Payet esteve novamente com Lula e Macron, desta vez em um almoço no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Payet é um dos grandes jogadores da história do Olympique de Marselha. O meia teve duas passagens pelo clube francês: a primeira entre 2013 e 2015 e a segunda entre 2016 e 2023. Ao todo, o jogador soma 326 jogos e 78 gols marcados pelo time.