Rayan é uma das grandes promessas da base do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 29/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os garotos da base do Vasco, hoje, encontram um ambiente mais estruturado e propício para o desenvolvimento. Durante o hiato sem jogos até a estreia do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino aproveita e dá casca para algumas crias de São Januário.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Desde a eliminação do Campeonato Carioca, o técnico Ramón Díaz tem aproveitado para integrar os garotos. Leandrinho, Lucas Eduardo, JP e Rayan são os casos de crias que estão treinado direto entre os profissionais. Porém, os quatro ainda descem para a disputar partidas da base.

Além deles, não é só o quarteto que está tendo contato direto com o elenco principal. Phillipe Gabriel, Igor Toledo, Lukas Zucarello e Wisley estão passando pelo procedimento padrão de transição. O que isso quer dizer? As crias sobem, treinam com os profissionais especificamente em algum dia.

Phillipe Gabriel, por exemplo, subiu para os profissionais durante a Data Fifa para preencher a lacuna deixada por Léo Jardim, que foi convocado para representar a Seleção Brasileira. O jovem goleiro de 18 anos foi bem avaliado, a comissão técnica gostou muito da cria de São Januário e enxerga como um jogador de muito potencial.

Já Igor Toledo e Wisley são caras novas nesta transição. Em vídeo publicado pela VascoTV, a dupla foi vista fazendo trabalho na academia. Confira abaixo.

Igor Toledo e Wisley são outros jovens do Vasco que fazem a chamada transição (Foto: Reprodução/VascoTV)

Hoje, a transição é feita com mais tranqulidade. Diferentemente do passado recente, os meninos não precisam entrar em campo com uma "certa obrigação" em salvar o Vasco, como na Série B do Campeoanto Brasileiro de 2022.

🗒️ SAIBA QUEM SÃO OS JOGADORES DA BASE:

➡️ Phillipe Gabriel - Goleiro - 23/02/ 2006 (18 anos)

➡️ Leandrinho - Lateral-esquerdo - 17/03/2005 (19 anos)

➡️ Igor Toledo - Volante - 03/02/2006 (18 anos)

➡️ Lucas Eduardo - Volante - 13/01/2004 (20 anos)

➡️ JP - Meia - 19/04/2005 (18 anos)

➡️ Wisley - Ponta esquerda - 16/11/2006 (17 anos)

➡️ Lukas Zuccarello - Atacante - 02/12/2006 (17 anos)

➡️ Rayan - Atacante - 03/08/2006 (17 anos)

Phillipe Gabriel agradou a comissão técnica do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco só volta a entrar em campo somente em abril. O Cruz-Maltino vai enfrentar o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. A data, horário e local do confronto ainda não foram definidos.