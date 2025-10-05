menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Herói do Vasco, GB manda recado a Diniz após virada sobre o Vitória

Atacante da base entra no segundo tempo e faz gol decisivo para o Cruz-Maltino

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
18:29
GB Vasco Vitória
imagem cameraGB comemora gol do Vasco sobre o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

GB brilhou e fez o gol da vitória do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória neste domingo (5), em São Januário, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O jovem entrou em campo no segundo tempo e, já nos acréscimos, balançou a rede adversária para confirmar a virada cruz-maltina em casa. Em entrevista após à partida, o atacante destacou o resultado e agradeceu ao técnico Fernando Diniz pela oportunidade.

continua após a publicidade

➡️ Róger Flores aponta erro de arbitragem em Vasco x Vitória: ‘Toda hora’

— Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Venho batalhando muito, não só eu, como toda equipe. Está todo mundo de parabéns, foi um jogo bem difícil. Pelo trabalho, pelo professor Diniz, queria também agradecer pela oportunidade. Vasco é isso, é raça, é vontade, não tem outra coisa a dizer — disse ao "Premiere".

Quem também celebrou a vitória foi Rayan. O camisa 77 dois gols e comandou a reação do Vasco em São Januário. Ele exaltou a virada de chave da equipe no segundo tempo e comemorou o bom momento vivido.

continua após a publicidade

— Muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Somente agradecer a Deus por tudo. Essa vitória foi muito importante. No primeiro o tempo a gente não foi muito bem, mas a gente veio para o segundo querendo a vitória, virar o jogo. E isso aqui é Vasco, aqui dentro de casa tem que ser vitória. Com certeza, vão vir mais — declarou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

GB Vasco Vitória
GB comemora gol da vitória o Vasco sobre o Vitória, e São Januário, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias