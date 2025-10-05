Herói do Vasco, GB manda recado a Diniz após virada sobre o Vitória

GB brilhou e fez o gol da vitória do Vasco por 4 a 3 sobre o Vitória neste domingo (5), em São Januário, em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O jovem entrou em campo no segundo tempo e, já nos acréscimos, balançou a rede adversária para confirmar a virada cruz-maltina em casa. Em entrevista após à partida, o atacante destacou o resultado e agradeceu ao técnico Fernando Diniz pela oportunidade.

— Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Venho batalhando muito, não só eu, como toda equipe. Está todo mundo de parabéns, foi um jogo bem difícil. Pelo trabalho, pelo professor Diniz, queria também agradecer pela oportunidade. Vasco é isso, é raça, é vontade, não tem outra coisa a dizer — disse ao "Premiere".

Quem também celebrou a vitória foi Rayan. O camisa 77 dois gols e comandou a reação do Vasco em São Januário. Ele exaltou a virada de chave da equipe no segundo tempo e comemorou o bom momento vivido.

— Muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Somente agradecer a Deus por tudo. Essa vitória foi muito importante. No primeiro o tempo a gente não foi muito bem, mas a gente veio para o segundo querendo a vitória, virar o jogo. E isso aqui é Vasco, aqui dentro de casa tem que ser vitória. Com certeza, vão vir mais — declarou.

