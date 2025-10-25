Fernando Diniz suspenso: veja quem comandará o Vasco contra o Bragantino
Treinador tomou o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Fluminense
Fernando Diniz tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, na segunda-feira (20), e não treinará o Vasco contra o Bragantino. Com isso, Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari comandarão juntos o Cruz-Maltino neste domingo (26), em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Podcast Cruzmaltino".
Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari chegaram ao Vasco junto com Diniz, que trabalha ao lado da dupla pela primeira vez na carreira. Antes, Cobalchini era auxiliar de Abel Braga, enquanto Evandro trabalhava com Tiago Nunes.
Vasco em boa fase, mas sem Rayan
O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Bragantino, que acontece neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques. Com edema na coxa direita, o atacante Rayan não jogará a partida da 30ª rodada do Brasileirão.
Agora, a principal dúvida de Fernando Diniz na escalação é entre Hugo Moura, que cumpriu suspensão no clássico, e Tchê Tchê como dupla de Barros no meio-campo. A provável equipe inicial vascaína tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê), Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.
Rayan sentiu dores na perna durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Mesmo assim, Diniz optou por manter o atacante, que vem sendo o grande destaque vascaíno nos últimos jogos. A decisão deu resultado: dele saiu a jogada do segundo gol - antes da contusão, o próprio havia marcado o primeiro tento cruz-maltino. Na comemoração, o atleta foi até o banco de reservas para receber atendimento médico.
O Vasco vive ótima sequência na temporada: são três vitórias consecutivas, cinco nos últimos seis jogos. Oitavo colocado no Brasileirão, enfrentará o Bragantino, que está apenas três pontos atrás na tabela, fora de casa. O jogo é importante na briga por vagas em competições sul-americanas - o Cruz-Maltino sonha com a classificação para a próxima edição da Libertadores.
