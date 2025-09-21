Gol perdido por Pedro contra o Vasco irrita torcedores do Flamengo: ‘Inadmissível’

O atacante Pedro desperdiçou uma chance de marcar durante o empate de Flamengo e Vasco, deste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. O lance, poderia ter garantido a vitória do Rubro-Negro. O cenário gerou revolta por parte de torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 9 não começou em campo o clássico carioca. Visando a Libertadores, o técnico Filipe Luís optou por poupar o atacante. Contudo, com o empate no placar, Pedro foi acionado durante o segundo tempo, com o intuito de ajudar o Flamengo em busca da vitória.

De fato, a entrada do atacante elevou o nível da equipe Rubro-Negra. Por outro lado, Pedro teve a chance de garantir a vitória, após receber um cruzamento na medida de Luiz Araújo, mas ele finalizou por cima do gol de Léo Jardim. O cenário gerou revolta. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Lucas Bayer e Pedro Cobalea

O primeiro tempo foi animado no Clássico dos Milhões. Mandante, o Flamengo abriu o placar aos 11 minutos. Após chute no travessão de Cebolinha, Bruno Henrique parou em Léo Jardim. Mas Carrascal, no rebote, mandou a bola para o barbante. Esse foi o primeiro gol do colombiano com a camisa rubro-negra. O Vasco sentiu o gol e recuou, chamando o Flamengo para o seu campo de defesa.

Após suportar a pressão adversária, o Cruz-Maltino teve uma grande chance de perigo com Cuesta, de cabeça. O gol de empate, no entanto, saiu aos 29', com Rayan. Na comemoração, o jogador, revelado pelo Vasco, provocou os flamenguistas.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o treinador Fernando Diniz optou por colocar o atacante colombiano Andrés Gómez no lugar de Nuno Moreira. O jogo seguiu muito pegado e com disputas físicas entre os jogadores. O Flamengo teve a possse de bola e chegou em mais oportunidades, mas o Vasco também escapava com perigo, principalmente com Rayan pela direita.

Aos 19 minutos, o treinador Filipe Luís colocou o titulares no ataque. Pedro e Arrascaeta foram para o jogo. Logo na sequência, Léo Jardim foi apertado na saída de bola pela dupla e quase Arrascaeta conseguiu roubar a bola do goleiro. O Flamengo seguiu pressionando próximo a área do Vasco e Saúl acertou um belo chute que parou no travessão.

O Flamengo ampliou a pressão e tinha as melhores oportunidades. Foi então que o treinador Fernando Diniz percebeu que necessitava mudar o estilo de jogo da equipe. Tirou Coutinho e Vegetti e colocou David e Matheus França, tornando o time mais rápido e capaz de fazer as transições necessárias para explorar os contra-ataques. Com as alterações o Vasco melhorou no jogo e passou a ser capaz de explorar os espaços deixados pelo Flamengo.

Nos últimos cinco minutos o Rubro-Negro voltou a dominar as ações do jogo, sempre chegando com perigo, principalmete com Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Apesar da pressão final do clube da Gávea, o empate persistiu após os 90 minutos.