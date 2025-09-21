Zagueiro do Vasco se recusa a ser substituído após choque de cabeça; veja
Paralisação foi de cerca de quatro minutos no Maracanã; lance aconteceu no primeiro tempo
- Matéria
- Mais Notícias
O zagueiro Robert Renan foi substituído ainda no primeiro tempo do clássico entre Flamengo e Vasco após choque de cabeça com o companheiro Barros, neste domingo (21), no Maracanã. O jogador chegou a se recusar a deixar o gramado, mas os médicos constararam entrada no protocolo de concussão.
➡️ Torcedores do Flamengo elegem culpado em gol do Vasco: ‘Dificuldade enorme’
O lance aconteceu aos 33 minutos. Após testes ainda no gramado, o médico Rodrigo Sasson acenou para o banco de reservas solicitando a troca, mas Robert pediu para a ficar. Em seguida, Hugo Moura e Léo Jardim se aproximaram também e conversaram com o profissional na tentativa de deixar o defensor no clássico.
Entre a conversa de Sasson e Robert, passaram-se cerca de quatro minutos de jogo parado no Maracanã. O jgoador saiu de campo para a entrada de Lucas Oliveira. Ele está sob observação após breve atendimento e passará por exames após a partida.
Vasco perderá o zagueiro
Pelo protocolo de concussão da CBF, adotado em 2024, Robert Renan ficará afastado por, pelo menos, cinco dias. Com isso, o zagueiro será desfalque na partida contra o Bahia, em São Januário, na quarta-feira (24).
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O mecanismo também estabelece que, em casos deste tipo, as substituições não serão contadas. Com isso, a entrada de Lucas Oliveira foi apenas uma extra e não queimou janela do técnico Fernando Diniz.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias