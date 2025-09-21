Diniz exalta titular do Vasco após clássico: ‘Jogador raríssimo’

O Vasco saiu atrás no Maracanã na tarde deste domingo (21), mas conseguiu a recuperação e ficou no empate com o Flamengo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol cruz-maltino, Rayan foi exaltado pelo técnico Fernando Diniz após a partida, durante entrevista coletiva.

Rayan evoluiu bastante ao longo do trabalho de Fernando Diniz, que deu a liberdade ao atacante de 19 anos pelo lado direito do gramado. O técnico foi um dos responsáveis pela permanência do jogador em São Januário em meio ao assédio do futebol europeu.

— Não sei quanto ele vale, mas deve valer mais do que o triplo do que estava para ser negociado naquela ocasião. Tem um poder de desequilíbrio gigantesco, se não é o maior, é um dos maiores do país. Está aprendendo qual o potencial dele. O Rayan é um jogador raríssimo — elogiou Diniz.

Rayan fez o gol do Vasco contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco conseguiu resultado justo

Na análise do técnico cruz-maltino, o 1 a 1 no Maracanã ficou de bom tamanho. O Flamengo cresceu na segunda etapa, acumulou chances desperdiçadas, e o Vasco só foi golpear no fim, levando perigo com Matheus França e Rayan.

— Foi um jogo bastante disputado. A gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar melhor as chances que a gente teve. Tivemos chance de ganhar e de perder, então acho que o empate foi justo — destacou o técnico.

O Vasco voltará a campo na quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, para enfrentar o Bahia, em jogo atrasado do Brasileirão. Na tabela, o Cruz-Maltino aparece na 15ª colocação, com apenas 24 pontos somados.

