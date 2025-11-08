Declaração de Richarlyson após nova derrota do Vasco viraliza: 'Tá certo'

O ex-jogador Richarlyson protagonizou uma declaração após a derrota do Vasco para o Juventude, neste sábado (8), em São Januário, pelo Brasileirão, que viralizou nas redes sociais. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o comentarista afirmou que o clube carioca deveria focar em disputar a Sul-Americana de 2026.

Com o resultado frustrante contra o Juventude, o Vasco chegou a terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O resultado da atual fase da equipe de Fernando Diniz se reflete na tabela de classificação, onde ocupa neste momento a 10ª colocação.

Determinada posição, afasta o Cruzmaltino da zona de classificação para a próxima Libertadores. Diante deste cenário, Richarlyson chamou atenção para as limitações da equipe carioca e realizou uma declaração que viralizou nas redes sociais.

- Na minha opiniõa, com o time que tem, ainda é melhor para o Vasco disputar a Sul-Americana do que a Libertadores - disse o ex-jogador.

Como foi Vasco x Juventude

Vasco e Juventude entraram em campo precisando da vitória por motivos distintos, e apoiado pelo seu torcedor o time carioca começou propondo o jogo. Puxada especialmente pelos avanços de Coutinho e Nuno Moreira pelo lado esquerdo, a equipe de Fernando Diniz era mais incisiva. E abriu o marcador aos 26, em cabeceio à queima-roupa de Rayan.

Mas, a partir daí, o Vasco que se mostrava concentrado passou a errar passes em zonas perigosas do meio-campo e da defesa. E o Juventude, que logo após sofrer o gol mudou o esquema de jogo, começou a se insinuar. Empatou o jogo aos 38 em belo chute de primeira de Marcelo Hermes, e virou aos 45 com o ex-vascaíno Nenê, que aproveitou erro na saída de Leo Jardim.

Com o revés parcial, Fernando Diniz resolveu mexer no time no intervalo. Tchê Tchê entrou na vaga de Hugo Moura, mas o time seguiu tendo problemas na armação. Depois, Matheus França entrou na vaga de Nuno Moreira, mas a alteração também pouco acrescentou para mudar o panorama.

Com o tempo passando, o Juventude se fechou ainda mais e passou a gastar o tempo a cada marcação. Sem criatividade, o Vasco decidiu tentar o chuveirinho, pela direita e pela esquerda. A partir daí, o goleiro Jandrei começou a se consagrar. Para completar, nos acréscimos Ewerthon ainda marcaria o terceiro, após contragolpe.