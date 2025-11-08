Diniz lamenta derrota do Vasco e analisa momento: 'Aprendendo a ser time grande'

Técnico do Vasco, Fernando Diniz não ficou satisfeito com a atuação da equipe na derrota por 3 a 1 para o Juventude neste sábado (8), em São Januário, pela 33ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador cruz-maltino analisou o desempenho e lamentou o resultado, admitindo queda de rendimento ao sofrer o empate e atribuindo os gols do adversário a falhas individuais.

— A gente tem que ficar triste porque o torcedor do Vasco não merece isso. Ele muito merece mais, essa é a maior tristeza. Agora, o futebol é assim, tudo acontece muito rápido. Estamos falando de uma semana. Ao mesmo tempo, não dá para achar que está tudo arrasado por uma semana com três jogos, e eles foram bem diferentes entre si. Contra o São Paulo, jogamos bem na maior parte do tempo, mas precisávamos vencer. Não adianta só jogar bem, é preciso traduzir em vitória, e não conseguimos. Contra o Botafogo, fomos muito mal. Foi uma partida em que erramos quase tudo, faltou muita coisa — iniciou Diniz.

— Hoje jogamos bem até tomarmos o primeiro gol, aos 37 minutos do primeiro tempo. O time estava bem, tinha feito um gol, poderia ter feito o segundo e o terceiro, não estava cedendo nada ao Juventude. Mas aí tomamos um gol e, poucos minutos depois, o segundo. Duas falhas, dois gols totalmente evitáveis. O primeiro saiu de uma jogada em que a bola estava no nosso pé: fizemos um passe forçado, sem necessidade. Eles lançaram uma bola longa, que era justamente o tipo de jogada que esperávamos, e mesmo assim tomamos o gol, mesmo com sete jogadores nossos contra três deles — seguiu o técnico do Vasco.

— O segundo gol também não faz sentido. Saímos jogando por dentro, acelerando o jogo, com o time desorganizado em campo, e cedemos o segundo. No segundo tempo, eles baixaram bastante as linhas, tivemos dificuldade para criar e ainda cedemos contra-ataques. Essa foi a minha leitura do jogo de hoje, e foi isso que nos custou a derrota — concluiu.

Sobre a oscilação de momentos, com três derrotas seguidas após sequência de quatro vitórias, Diniz afirmou que é preciso estudar o porquê da queda de rendimento. Contudo, disse que o Vasco está "aprendendo a ser time grande" e suportar os momentos de inconsistência.

— Se eu soubesse todos os porquês, teria vencido os três jogos, mas aqui a gente acaba especulando. A verdade é que nem sempre se sabe exatamente por que se ganha ou se perde. Em alguns momentos, como contra o Botafogo, fizemos um jogo muito desconcentrado. Treinamos de um jeito e jogamos de outro completamente diferente. E era um adversário que a gente conhecia bem, tínhamos acabado de enfrentá-lo duas vezes pela Copa do Brasil, com um plano de jogo muito claro. Mesmo assim, a aplicação foi totalmente distinta. Faltou concentração, e esse nível de desconcentração custou uma derrota merecida — explicou o treinador.

— Já contra o São Paulo e no jogo de hoje, a explicação é diferente. O Vasco está aprendendo a jogar bem e, principalmente, a ser um time grande. Esse processo traz oscilações. Não é a primeira vez que o desempenho cai, já tivemos dois ou três momentos assim no campeonato. Esse é o terceiro ou quarto período de queda, e o desafio agora é reagir, como fizemos nas outras vezes. O importante é entender essas fases e aprender com elas para voltar a crescer — concluiu Diniz.

Outras respostas de Diniz após Vasco x Juventude

Juventude conseguiu ler previamente o jogo do Vasco?

— Depois que o resultado acontece, as narrativas ficam muito facilitadas. Se (o adversário) tivesse uma leitura exata dos jogos, tanto contra o São Paulo quanto contra o Juventude, veríamos que tivemos superioridade e chegamos a sair na frente. No jogo de hoje, para o Juventude virar, a gente precisou entregar dois gols, e foi exatamente isso que aconteceu. Entregamos o resultado. Depois disso, eles recuaram as linhas e o placar começou a pesar: a torcida ficou mais impaciente, os jogadores perderam confiança, o time ficou apressado. As substituições, que em outros jogos surtiram efeito, como contra o Vitória, hoje não tiveram o mesmo impacto. No segundo tempo, a equipe já estava mais abalada, muito por causa do 2 a 1 e da perda de confiança.

— Tanto contra o São Paulo quanto contra o Juventude, tivemos domínio da partida. O normal seria não tomar o primeiro gol da forma como tomamos. O Juventude, por exemplo, não fez força nenhuma para marcar — nós é que entregamos o resultado. Assim como contra o São Paulo: dominávamos o jogo, e, mesmo assim, cedemos um escanteio desnecessário com sete jogadores nossos contra dois ou três deles. Na sequência, cometemos um pênalti infantil. No jogo de hoje, aconteceu algo muito parecido. Se tivéssemos esse mesmo comportamento em outras partidas, como contra o Bragantino, quando também entregamos um gol, ou se o Fluminense tivesse aproveitado as chances no início do jogo, o resultado teria sido diferente. Mas a realidade é que estamos cedendo gols que não podemos ceder. Contra o Botafogo, o desempenho foi ruim do início ao fim. Já contra o Juventude, não: jogamos bem, mas entregamos o resultado ao adversário. A equipe vinha bem, mas, quando perde confiança, tudo fica mais difícil, especialmente para buscar a virada.

Por que Rayan bateu escanteio?

— Foi uma jogada ensaiada que não deu certo, só isso. Se ele tivesse batido dez, tudo bem (o questionamento, mas foi um só.

Saída do Piton com Vegetti e GB em campo

— Naquele momento, ele não estava conseguindo achar cruzamentos. Quantos cruzamentos o Piton fez no segundo tempo? O Puma entrou para tentar os cruzamentos porque ele também bate muito bem na bola. Criamos muitas situações de gol com o Puma jogando de pé invertido, então isso era uma tentativa. A segunda é porque o Puma é um jogador que tem uma bola aérea importante, tem cabeceio bom. Tanto na bola parada quanto nas invertidas, quando fosse ter cruzamento do lado oposto, o Puma ia ser um cara na área com chance de fazer o gol. E também, quando entrou, faltavam oito minutos. Não foi por causa disso que o Vasco deixou de ganhar.