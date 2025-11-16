O Vasco da Gama teve quatro jogadores chamados por suas seleções para a atual Data Fifa, mas apenas um deles entrou em campo nos compromissos do fim de semana. O zagueiro Carlos Cuesta, um dos dois representantes vascaínos na seleção colombiana, foi o único a atuar. Titular na defesa, o defensor jogou os 45 minutos iniciais e acabou substituído no intervalo por Jhon Lucumí, do Bologna, da Itália.

Carlso Cuesta em campo pela seleção colombiana (Foto: Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Os demais convocados — Paulo Henrique, pelo Brasil, Andrés Gómez, também pela Colômbia, e Puma Rodríguez, pelo Uruguai — permaneceram no banco.

Na seleção brasileira, Paulo Henrique não foi acionado. O técnico utilizou Éder Militão improvisado na lateral-direita e, no segundo tempo, promoveu a entrada de Wesley, da Roma, ocupando a posição. Já por Colômbia e Uruguai, Gómez e Puma também não tiveram oportunidades de entrar em campo.

Apesar da participação limitada, os quatro vascaínos terão nova chance de representar seus países na terça-feira (18), quando as seleções voltam a atuar em amistosos internacionais:

Brasil x Tunísia – 18/11, às 16h30 EUA x Uruguai – 18/11, às 21h Colômbia x Austrália – 18/11, às 22h

Enquanto isso, o Vasco segue sua preparação no Rio de Janeiro. A equipe retorna aos gramados na quarta-feira (19), às 21h30, para enfrentar o Grêmio, na Arena do Grêmio, em duelo importante na sequência da temporada.

