A partida contra o Grêmio começou antes mesmo da bola rolar para alguns personagens. Sobretudo para João Victor, que foi duramente cobrado por membros de torcidas organizadas do Vasco no CT Moacyr Barbosa às vésperas do confronto.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Não é de hoje a impaciência com João Victor. E com razão. Até porque o zagueiro tem cometido falhas sucessivas que são determinantes nas partidas do Vasco.

Em São Januário, João Victor foi hostilizado pelo torcedor do Vasco na entrada dos times ao gramado. O zagueiro ouviu diversos gritos de ordem para que respeitasse a camisa cruz-maltina e que o clube não precisava dele. Confira abaixo.

continua após a publicidade

As vaias, críticas e xingamentos atrapalharam o desempenho do jogador no início do primeiro tempo que aparentou ter sentido psicologicamente. Normalmente, João Victor é um zagueiro mais agressivo e que se lança ao ataque nos jogos do Vasco.

João Victor foi se soltando aos poucos no mesmo passo que as vaias foram perdendo força nas arquibancadas. Em determinado tempo da partida, os vascaínos passaram a ecoar gritos e músicas de apoio aos jogadores.

continua após a publicidade

Comemoração tímida e abraço dos companheiros

Outro fato que chamou a atenção em João Victor na partida entre Vasco e Grêmio foi a timidez nas comemorações. Em ambos os gols, sendo que o de Hugo Moura foi anulado, o zagueiro celebrou de uma maneira discreta. Antes do VAR revisar o lance, o volante foi passar uma força para o zagueiro. Já no gol de Lucas Freitas, Piton foi quem apoiou o companheiro.

Partida na média

Tudo se encaminhava para uma vitória do alívio vascaíno. No entanto, o erro de Rayan na marcação custou caro e gerou o empate do Grêmio. João Victor não teve culpa no lance. O zagueiro ainda foi substituído no final do segundo tempo numa tentativa de Diniz colocar a equipe mais ofensiva.

➡️ Vasco suspende empréstimo de jogador da base

Torcida do Vasco vaiou João Victor em boa parte do primeiro tempo e protestou contra o time (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Vasco volta a campo nesta terça-feira (22) e vai reencontrar o Independiente del Valle, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino precisa de cinco gols para avançar às oitavas de final da competição. A bola rola às 21h30, em São Januário.