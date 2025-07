ANÁLISE: Escolhas de Diniz custam mais um resultado do Vasco

Mais uma vez o Vasco não conquistou uma vitória por Diniz pecar e errar nas escolhas. Este é o terceiro jogo em que o Cruz-Maltino não vence após a Copa do Mundo de Clubes.

O Vasco soube controlar os ânimos em meio a um Caldeirão borbulhando e soube fazer uma boa partida. O Cruz-Maltino chegou a abrir o placar com Hugo Moura. No entanto, o gol foi anulado após o árbitro ser chamado pelo VAR para rever o lance. Após Vegetti ainda teve a oportunidade de marcar o primeiro na partida, mas acertou a trave.

Mesmo com o placar igualado e diante da ânsia por resultados, o Vasco não se abateu e continuou em cima do Grêmio. Até que abriu o placar com Lucas Freitas, aos 19 minutos. A pressão cruz-maltina aumentou e o time podia ter feito o segundo.

A partida se encaminhava para uma vitória do Vasco. Até que Diniz opta por entrar com Mateus Carvalho, que não foi responsável pelo gol que a equipe sofreu. Só que a escolha do técnico se mostrou equivocada, uma vez que o Grêmio passou a ter mais volume e, consequentemente, se aproveitou de um erro coletivo para igualar o placar.

O Vasco ainda tinha outras opções ofensivas, como Estrella, Garré e Alex Teixeira para poder manter o ímpeto ofensivo. Precisando da vitória, Diniz coloca Loide Augusto para tentar o desempate. O Cruz-Maltino volta a assumir o controle da partida e ter volume, só que era tarde para qualquer tipo de reação.

Vale lembrar que Diniz já colocou o Vasco para jogar com um meio-campo formado por Hugo Moura, Mateus Carvalho e Tchê Tchê. Justamente quando o Cruz-Maltino perdeu para o Fluminense, por 2 a 1.

Vasco produz e peca na hora de converter

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco é o time que mais finalizou no Brasileirão. Ao todo foram 97 finalizações e 12 gols marcados. O assunto foi abordado pelo técnico após o jogo.

- Acho que poderia ter vencido, produzimos para vencer e vencer de goleada. A gente finalizou 31 vezes. Há muito tempo que, em um jogo contra o Grêmio, o Vasco não finalizava tantas vezes.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira (22) e vai reencontrar o Independiente del Valle, na Sul-Americana. O Cruz-Maltino precisa de cinco gols para avançar às oitavas de final da competição. A bola rola às 21h30, em São Januário.