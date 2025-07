Veja como foi a coletiva de Fernando Diniz após empate entre Vasco e Grêmio

Técnico do Vasco, Fernando Diniz conversou com a imprensa em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Grêmio neste sábado (19), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. Assista à coletiva do treinador no vídeo acima.

Vasco x Grêmio: como foi o jogo?

Vasco e Grêmio ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado (19), pela 15ª rodada do Brasileirão. Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa, e Gustavo Martins deixou tudo igual, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Cruz-Maltino chega aos 14 pontos e assume provisoriamente a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Imortal agora tem 17 pontos, na 12ª posição.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 17h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Lucas Freitas, aos 19'/2ºT (1-0); Gustavo Martins, aos 35'/2ºT (1-1);

🟨 Cartões amarelos: Fernando Diniz (técnico), Paulo Henrique e João Victor (VAS); Edenilson, Cristian Olivera e Alex Santana (GRE);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto, aos 41'/2ºT), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan e Nuno Moreira; David (Matheus Carvalho, aos 31'/2ºT) e Vegetti.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Cristaldo, aos 9'/2ºT); Alysson (Riquelme, aos 23'/2ºT), Edenilson (Villasanti, ao 0'/2ºT) e Cristian Olivera (Pavón, aos 9'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, aos 30'/2ºT).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).