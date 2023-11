- O Marlon teve uma lesão importante no músculo da coxa, mas a gripe atrapalhou a evolução. Por conta da gripe ele não conseguiu cumprir algumas etapas e pré-requisitos. Vamos ver se agora ele volta contra o Cruzeiro - disse Gustavo Caldeira, coordenador médico do Vasco, em entrtevista ao canal "Atenção, Vascaínos!". E emendou explicando o caso de Manuel Capasso, que não é relacionado desde o jogo contra o Bahia:



- O Capasso teve uma lesão similar à do Neymar (Copa de 2014), mas em três níveis. A do Neymar foi em um nível. Ele evoluiu bem, tratamos bem, é um atleta que se entrega muito. Hoje ele está entregue ao elenco, sem qualquer queixa da lesão. Ele está à disposição, já estava no último jogo, mas a parte física vai evoluindo. Ele ainda não aguenta um longo tempo no jogo, mas está entregue ao grupo.