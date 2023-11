Paulo Salomão, advogado de 43 anos e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que tem o Vasco como grande amor desde a infância. Este é o nome que foi eleito para ser o vice-presidente do clube no triênio em que Pedrinho será o presidente. Em entrevista exclusiva ao Lance! , o futuro dirigente cruz-maltino se apresentou ao torcedor. - Sou advogado e tenho 43 anos. Desde a época da faculdade tive relação com o Direito Desportivo. Ocupei todos os cargos no Tribunal de Justiça Desportiva, desde procurador, passando por procurador geral e auditor. Fui presidente de comissão, da escola. Vice-presidente e presidente do STJD. Eu hoje sou presidente da Comissão Nacional de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Federal. Sou conselheiro federal do Rio de Janeiro. Tenho um escritório de advocacia que atua na área cível e empresarial, mas também que faz Direito Desportivo. E eu como vascaíno, sempre fui vascaíno desde que me entendo por gente. Meu pai é vascaíno muito atuante. Ia a São Januário e Maracanã. Então, o Vasco é a minha paixão e vida - contou Paulo Salomão.

Imagino que eu possa agregar com meu conhecimento jurídico, com a minha interlocução, eu fiquei 20 anos no Tribunal Desportivo. Conheço muita gente na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), tenho bom relacionamento com o Governo do Estado, com o governador, com o prefeito e com o procurador geral. Enfim, com todos os poderes públicos

— revelou o futuro vice-presidente do Vasco