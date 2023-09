- Quando Vegetti jogava no Belgrano, não comemorava como pirata, apenas em casos isolados. Essa forma de comemoração é muito comum em jogadores que passaram pelo Belgrano. Muitos jogadores costumam fazer gol e lembram do clube, da torcida, e fazem essa homenagem com o gesto do pirata, com a mão no rosto tapando um dos olhos. Vegetti celebrava os gols com os braços abertos.