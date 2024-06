Cartão vermelho? Ex-árbitro bate martelo em lance polêmico de Vasco x Botafogo

Entrada de Hugo Moura em Tchê Tchê gerou polêmica em Vasco x Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 21:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Vasco e Botafogo ficou marcado por um lance polêmico no primeiro tempo, em São Januário. Hugo Moura acertou a canela de Tchê Tchê e não foi advertido por Ramon Abatti Abel. Comentarista de arbitragem da ESPN, Leonardo Gaciba analisou a jogada.

- Dá para perceber olhando o replay que o Hugo, depois de chutar a bola, tem um movimento continuado com a perna e atinge a canela do Tchê Tchê. Na minha opinião, é uma entrada temerária. Deveria ser punida com tiro livre indireto e cartão amarelo - começou.

- Não é jogo brusco grave, por conta da intensidade e pelo contato, que foi feito com a parte lateral do pé. Não é uso de força excessiva, que configura cartão vermelho. O VAR age corretamente ao não chamar o Ramon Abatti Abel para a revisão - completou Gaciba.

O lance teve grande repercussão nas redes sociais e torcedores do Botafogo ficaram revoltados com a decisão do árbitro. O Alvinegro abriu o placar no segundo tempo, com o zagueiro Bastos, mas o Vasco chegou ao empate na reta final de jogo, com o atacante Vegetti.