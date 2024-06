Philippe Coutinho negocia rescisão de contrato com o Aston Villa. (Foto: Reprodução/Aston Villa)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro, (RJ)

Em meio a crise no futebol do Vasco, os torcedores se apegam na esperança de bons reforços para uma melhora no desempenho do time para o resto da temporada. Grande parte dessa expectativa está depositada na chegada de Philippe Coutinho ao Cruz-Maltino.

Desde que chegou ao Brasil, no último 24 de maio, o Cria da Colina tem sido o assunto principal entre vascaínos. O imbróglio para a rescisão de contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, fez com que os torcedores questionem o andamento das negociações.

Mas nos últimos dias, as tratativas avançaram. O clube inglês voltou de rescesso após o fim do campeonato e deu o aval para negociar com o Gigante. Além disso, Coutinho se reuniu com o presidente Pedrinho na última quarta-feira (5) para acertar os últimos detalhes. Com isso, o Vasco dá mais um passo para repatriar o Cria.

Mais um ponto importante para a esperança do torcedor é que Philippe Coutinho já matriculou seus filhos em escola no Rio de Janeiro, segundo informação do canal 'Atenção, Vascaínos'. Em conversa com Pedrinho, o meio-campista fez algumas exigências para o retorno e o presidente do Vasco aceitou.

Agora, resta apenas o 'ok' final do Aston Villa, que está dificultando as negociações com o atleta por saber do grande interesse do Cruz-Maltino. A equipe inglesa está ciente do novo destino que o craque deseja seguir e a rescisão de contrato deve ser oficializada em breve.

O desejo do Vasco é que o jogador assine a rescisão com os Lions e assine em definitivo. Se acontecer, Coutinho chegaria sem custos ao clube da Colina. Com isso, o craque pode ser anunciado já nos próximos dias.