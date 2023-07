O Vasco vai de mal a pior no Brasileirão, e as críticas surgem de todos os lados. Dé Aranha, ex-jogador e hoje comentarista da Rádio Tupi, soltou o verbo contra a 777 Partners, empresa que administra a SAF do Cruz-Maltino. Ele descreveu o time como "uma bosta" e culpou os investidores pelo momento ruim.