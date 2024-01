CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA:

➡️ GOL RELÂMPAGO. Capasso foi oportunista e abriu o placar no primeiro minuto da partida.

➡️ GOL DE CRIA. Leandrinho fez um gol de placa logo no início do segundo tempo.

➡️ SÃO HALLS. O goleiro cruz-maltino foi bastante exigido no jogo. Foi fundamental para fechar o gol e garantir a vitória.

➡️ REDENÇÃO? Apesar de querer sair do Vasco, Luca Orellano foi um dos destaques do Cruz-Maltino na partida. Saiu dos pés do argentino a assistência para Capasso fazer o primeiro gol no ano.

➡️ BASE FORTE. Ao todo, o Vasco usou 11 jogadores da base na primeira rodada do Carioca.