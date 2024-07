Ramón Díaz exalta elenco e explica semelhanças entre Corinthians e Vasco

Ramón Díaz foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira (15) (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 13:46 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz foi apresentado oficialmente como novo técnico do Corinthians na tarde desta segunda-feira (15), no CT Joaquim Grava. Contratado com a missão de livrar a equipe da zona de rebaixamento, o profissional exaltou o elenco e explicou os desafios que terá à frente do clube nesta temporada.

- Com respeito ao Vasco, nós trabalhamos muito para armar uma equipe que entenda as condições e o momento em que está. Vou fazer o mesmo aqui. Sei que estamos em uma situação em que precisamos manter a concentração... Necessitamos dar um norte para que a equipe consiga resultados rápidos. Nós (Ramón e Emiliano) estamos muito contentes com o elenco que temos (no Corinthians), é um grupo de muita qualidade, jovens importantes. Vamos fazer o trabalho que sempre fazemos: dar confiança para a equipe, para os jogadores - disse Ramón Díaz.

Questionado a respeito das similaridades entre o Vasco da última temporada e o Corinthians, Emiliano Díaz, filho e assistente técnico de Ramón, exaltou a estrutura do clube paulista. Apesar de ambas as equipes lutarem contra o descenso no Brasileirão, o profissional vê o Timão em uma estágio superior ao rival.

- É muito diferente. Lá (Vasco) tínhamos uma equipe que precisávamos arrumar do zero. Aqui existe uma estrutura diferente. A posição é similar, mas acho que aqui temos uma estrutura melhor de time para poder brigar - explicou.

Livre no mercado desde abril, quando deixou o comando do Vasco, Ramón Díaz assinou contrato válido com o Corinthians até dezembro de 2025.

Ramón Díaz assinou contrato válido com o Corinthians até dezembro de 2025 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Outras respostas de Ramón Díaz

Carreira e números de Ramón Díaz

Em 1996, Ramón Díaz iniciou sua carreira como treinador no River Plate, onde permaneceu por seis temporadas até se transferir ao Oxford-ING. Após um ano no futebol inglês, retornou à Argentina para comandar o San Lorenzo e, posteriormente, o Independiente.

Na sequência, acumulou passagens pela seleção paraguaia, Libertad-PAR e pelo futebol árabe, com destaque para o trabalho no Al-Hilal, onde conquistou a liga saudita. Já no Vasco, sua última equipe antes de assumir o Corinthians, Ramón disputou 43 partidas, com 18 vitórias, 13 empates e 12 derrotas - 51.2% de aproveitamento.

