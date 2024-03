Ramon e Emiliano trabalham para melhorar a equipe até o inicio do Brasileirão/ Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 24/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Cercado de expectativas para a temporada 2024, o Vasco conseguiu, mais uma vez, decepcionar a sua torcida. Após um começo interessante de temporada, o Gigante da Colina fez dois jogos péssimos contra o Nova Iguaçu e acabou eliminado do Campeonato Estadual na semifinal.

Agora, a direção do clube já prepara terreno para uma correção de rota, que começou após a demissão de Alexandre Mattos da direção de futebol.

Mattos fora

Com a saída de Alexandre Mattos, após 100 dias de um trabalho questionável no clube, o Vasco tenta traçar uma linha para evitar uma tragédia. Em 2023, um dos motivos para o sufoco foi, com toda a certeza, a demora para recalcular a rota. Desta vez, logo que foi identificado o erro, a atitude foi tomada.

De acordo com informação do "ge", o clube entendeu que houve uma quebra de confiança na relação com o profissional. Além disso, os responsáveis pelo futebol do Vasco estavam insatisfeitos com os comportamentos do dirigente nos bastidores.

Recentemente, Alexandre Mattos teve conversas vazadas nas redes sociais em que comentou sobre a busca por reforços na janela de transferências. O cartola havia explicado que as contratações de Pedro Henrique, Breno Lopes e André foram barrados pela SAF.

Em algumas oportunidades, o técnico Ramón Díaz também cutucou o trabalho que vinha sendo feito pela diretoria. Na última coletiva, o comandante afirmou que precisaria de mais reforços e que trabalhava com o elenco que tinha nas mãos.

Família Díaz trabalha e pede reforços

Sem o executivo, Ramon e Emiliano trabalham em conjunto com Lúcio Barbosa para a chegada de reforços. Apesar da contratação de Juan Sforza, a dupla percebeu a lacuna na posição de primeiro volante e pretende retornar ao mercado. Após a derrota no último jogo, Ramon Diaz reiterou a confiança no elenco e afirmou que a equipe irá ser competitiva durante o Brasileirão.

-Estamos decepcionados por não chegar a final, mas vamos crescer. Precisamos ser mais agressivos e ter experiência para competir. Temos orgulho, temperamento e vamos competir como Vasco-, disse Ramon após a eliminação para o Nova Iguaçu.

Próximos passos

O Vasco só volta a campo no dia 13 de abril, contra o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. Até lá, a equipe pretende se reforçar e trabalhar para ter um ano menos tenso, ao contrário do que foi em 2023.