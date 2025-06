Fernando Diniz completa o primeiro mês no comando do Vasco nesta segunda-feira (9). O técnico chegou somente quatro jogos depois da saída de Carille, que foi demitido após a derrota para o Cruzeiro. O que mudou de lá para cá? O Lance! aponta cinco tópicos que marcam os primeiros 30 dias do treinador na segunda passagem pelo Cruz-Maltino.

1) Rayan é o novo xodó

A segunda passagem de Diniz pelo Vasco tem sido marcada pela relação de "pai e filho" entre o técnico e Rayan. O jovem atacante de 18 anos é uma das maiores promessas da base nos últimos anos e pode render frutos ao clube esportivos e financeiros.

Ao rasgar elogios a Rayan, Diniz disse que o atacante é uma peça "insubstituível" no atual cenário do Vasco. O técnico não quer perder o jovem jogador nesta janela de transferências e pediu à diretoria para mantê-lo a todo custo.

Rayan é o xodó de Diniz na segunda passagem pelo Vasco

2) Manutenção do time base

Quem achou que Diniz faria uma revolução logo de cara estava enganado. O técnico priorizou manter o time base do Vasco e potencializar os jogadores que eram utilizados por Carille e Felipe. Com o treinador o Cruz-Maltino normalmente foi a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

Diniz priorizou recuperar e potencializar grupo que já vinha jogando

3) Maratona de jogos no Rio de Janeiro

Diniz chegou ao Vasco após a maratona de partidas longe de casa. Ao todo são seis jogos no comando do técnico. Cinco deles foram no Rio de Janeiro e quatro em São Januário.

Jogos no Rio de Janeiro (2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)

Vasco 3 x 0 Fortaleza (Brasileirão)

Vasco 1 (7) x (6) 1 Operário (Copa do Brasil)

Fluminense 2 x 1 Vasco (Brasileirão)

Vasco 3 x 0 Melgar (Sul-Americana)

Vasco 0 x 2 Bragantino (Brasileirão)

Jogos em São Januário (2 vitórias, 1 empate e 1 derrota)

São Januário é a maior força do Vasco

4) Promessas de usar a base e conhecer melhor o elenco

Em mais de uma oportunidade, ao ser questionado sobre utilização da base e opções do elenco, Diniz afirmava que não conhecia alguns jogadores e crias da Colina Histórica. O técnico do Vasco está aproveitando a pausa para a Data Fifa e do Mundial para observar de perto outros atletas.

Em vídeos publicados pelo Vasco foi possível ver o atacante GB e o meia Lukas Zuccarello entre os profissionais. Phillipe Gabriel, Paulinho, Lyncon, Euder e Ramon Rique também participam das atividades. O lateral-esquerdo Riquelme, que estava treinando separado, foi reintegrado.

Zuccarrelo tem treinado entre os profissionais

5) Classificação em Copas e alerta no Brasileirão

Se por um lado, o Vasco garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e aos playoffs da Sul-Americana, por outro está com o alerta ligado no Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino tem 10 pontos de 33 disputados e pode entrar na zona de rebaixamento antes da Copa do Mundo de Clubes, caso perca para o São Paulo.