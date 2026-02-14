Vasco bate Volta Redonda nos pênaltis e avança às semifinais do Campeonato Carioca

Após um jogo intenso no tempo normal, com muita cobrança da torcida ao técnico Fernando Diniz, o Vasco bateu o Volta Redonda nos pênaltis e avançou às semifinais no Campeonato Carioca. Em São Januário, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Catatau, pelo Voltaço, e Spinelli, pelo Cruz-Maltino. Nas penalidades, Marquinhos desperdiçou uma cobrança do time visitante, e o Gigante da Colina venceu por 5 a 3.

O adversário do Vasco na próxima fase sairá do vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, que se enfrentam na segunda-feira (16), no Maracanã. Já o Voltaço disputará as semifinais da Taça Rio, em dois jogos contra o Boavista.

Como foi Vasco x Volta Redonda

A palavra que resume o primeiro tempo do Vasco é ineficácia. O time até começou impondo o jogo, principalmente com Andrés Gomez. Mas faltou intensidade, capricho e, principalmente, criatividade. A primeira grande chance de perigo foi do Volta Redonda, em erro de passe de Thiago Mendes. Antes mesmo dos 20 minutos da primeira etapa, a torcida começou a vaiar o time.

O gol do Voltaço saiu aos 27, com Catatau, ex-Vasco. Em mais um erro de passe da equipe cruz-maltina, o atacante balançou a rede na saída de Léo Jardim. Em respeito ao ex-clube, Catatau não comemorou.

Catatau comemora gol do Volta Redonda contra o Vasco pelo Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)

Os xingamentos direcionados ao técnico Fernando Diniz começaram logo após o gol adversário, mas aumentaram na ida ao intervalo. Gritos contra Coutinho, titular da equipe, também foram entoados pelos vascaínos. O meia, inclusive, foi substituído.

Segundo tempo

A conversa no vestiário surtiu efeito e o Vasco voltou para o segundo tempo em outro ritmo. Abusando das jogadas com Andrés Gomez, o Cruz-Maltino buscou furar o sistema defensivo do Volta Redonda, mas só conseguiu com a entrada de Spinelli. Em seu primeiro toque na bola, o atacante argentino, recém-contratado, testou para o fundo da rede do Voltaço, após cruzamento de Cuesta.

Após o tento, o Vasco seguiu com o pé no acelerador, sem diminuir a intensidade. Foram inúmeras chances de gol para o time mandante. Faltou, entretanto, um pouco mais de capricho, mais uma vez, para chegar a virada. Nos acréscimos, Andrés Gomez acertou um bonito chute no gol, mas o goleiro espalmou.

Spinelli comemora o primeiro gol com a camisa do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)<br><br>

Decisão nos pênaltis: Vasco 5x3 Volta Redonda

Vasco ⚫⚪

Rojas ⚽

Tchê Tchê ⚽

Spinelli ⚽

David ⚽

Puma ⚽

Volta Redonda 🟡⚫

Marquinhos ❌

Lucas Adell ⚽

Wagninho ⚽

Rafael Augusto ⚽

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X VOLTA REDONDA

CAMPEONATO CARIOCA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

🥅 Gols: Catatau, 28'/1°T (0-1), Spinelli, 21'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê (VAS); Avelino, Juninho Monteiro e Catatau (VOL)

🟥 Cartão vermelho: -

Escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique); Barros (Tchê Tchê), Thiago Mendes e Coutinho (Rojas); Nuno Moreira (Spinelli), Andrés Gomez e Brenner (David).

VOLTA REDONDA (Técnico: Rodrigo Santana)

Avelino; Rafael Augusto, Lucas Adell e Jean Victor (Caetano); Bruno Barra, Henrique Silva (Juninho Monteiro) e Dener; MV (Juninho Ramos), Ygor Catatau e Luciano (João Valença).

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

