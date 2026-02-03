Diniz explica bronca nos jogadores em Mirassol x Vasco: 'Esse foi o meu erro'

Após o empate sem gols entre Vasco e Madureira, Fernando Diniz comentou o episódio que repercutiu na rodada anterior, na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, quando foi flagrado pelas câmeras cobrando de forma enérgica os jogadores durante uma parada técnica. O treinador explicou o contexto da situação e afirmou que teria adotado outra postura caso tivesse percebido a presença da transmissão.

- Depois eu ouvi o lance. Se eu tivesse percebido a presença das câmeras, talvez eu não tivesse feito daquela forma. Esse foi o meu erro: não perceber aquilo ali. Mas não foi erro na forma como eu trato os jogadores - afirmou o técnico.

Ao se defender, o treinador destacou seu histórico de trabalho e reforçou que a cobrança faz parte do seu método.

- Eu tenho 16 anos de carreira como treinador. Sou um cara que se entrega completamente para ajudar os jogadores. A maneira como eu ajudo e cobro os atletas é um dos pilares do meu trabalho. Eles sabem disso - explicou.

Diniz também citou o atacante Rayan como exemplo da relação construída com atletas ao longo da carreira.

- Eu cobrei o Rayan de forma enérgica várias vezes. O próprio Rayan disse: 'Ele é como um pai para mim'. Eu fui ao casamento dele. A mãe dele me agradeceu, chorando, dizendo que eu mudei a vida da família deles. Um dos pilares disso é a forma como eu abordo o jogador - relatou.

Fernando Diniz em entrevista coletiva após Madureira x Vasco (Foto: Reprodução/VascoTV)

O treinador ainda reforçou que sua postura visa o crescimento esportivo e pessoal do elenco.

- Eu trato os jogadores como trato meus filhos. Eu me entrego para que eles tenham uma vida melhor. A minha cobrança é para proteger, para fazer o atleta jogar mais - afirmou.

Por fim, Diniz citou exemplos de atletas que evoluíram sob seu comando no Vasco e em outros clubes.

- Se você olhar do ano passado para cá, todos melhoraram. O Paulo Henrique foi para a Seleção, o Rayan foi vendido por quase 40 milhões, o Léo Jardim evoluiu muito. Todo mundo melhorou. A matriz central do meu trabalho é ajudar os jogadores e me entregar para que eles tenham um futuro positivo - concluiu.

