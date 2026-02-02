Léo Jardim lamenta empate do Vasco com o Madureira: 'Faltou capricho'
Equipes empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (2)
Após o empate sem gols entre Vasco e Madureira, na noite desta segunda-feira (2), o goleiro Léo Jardim analisou o desempenho da equipe e destacou a falta de eficiência ofensiva como principal fator para o resultado. O camisa 1 afirmou que o time criou volume suficiente para vencer, mas pecou na hora de concluir as jogadas.
- Acredito que tivemos volume para conseguir ganhar o jogo, mas não conseguimos converter em gols. Acho que faltou um pouco mais de capricho para a gente conseguir terminar as jogadas - disse.
O jogador também ressaltou a necessidade de cobrança interna e evolução coletiva. Segundo Léo Jardim, o elenco está ciente de que ainda está distante do nível esperado pelo torcedor.
- Nós, como grupo, coletivamente, temos que nos cobrar e melhorar. A gente sabe que está muito longe do que procura e do que o torcedor espera também - afirmou o goleiro.
Apesar da frustração com o resultado, o arqueiro destacou a importância de saber lidar com as críticas e reconheceu a cobrança externa como justa. Para ele, o contexto da partida exigia uma vitória do Vasco, o que aumenta o peso do empate sem gols.
- A gente sabe lidar com as críticas, críticas que eu acho que são justas, porque era um jogo que precisávamos ganhar - completou.
Por fim, Léo Jardim pediu tranquilidade e foco no trabalho para a sequência da temporada. O goleiro reforçou que o elenco não pode se abater com o tropeço e que o objetivo é corrigir os erros para buscar resultados positivos nos próximos compromissos.
- Não podemos baixar a cabeça. Vamos seguir trabalhando, ver o que podemos melhorar, continuar focados para evoluir e buscar resultados positivos - concluiu.
✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário;
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira
⚽ Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Everton (MAD) e Cuesta (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Cuesta), Lucas Pitón (Diego Minete); Barros, Tchê Tchê e Rojas (Adson); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (David). Técnico: Fernando Diniz.
Escalação do Madureira
Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó (Fash) e João Fubá; Juninho (Wallace Camilo), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinicius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade.
