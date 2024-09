Destaque do Vasco, Vegetti se isola na artilharia da Copa do Brasil

Vegetti comemora o gol do Vasco sobre o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

Após marcar novamente no duelo contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil, Pablo Vegetti, atacante do Vasco, caminha a passos largos para se tornar o artilheiro da competição. Vegetti acumula seis gols em oito partidas disputadas. O vice-artilheiro, Enner Valencia, do Internacional, tem quatro gols, mas como o Inter já foi eliminado, o equatoriano não poderá mais ultrapassar o jogador vascaíno.

Atualmente, o terceiro lugar na artilharia é compartilhado por três jogadores que marcaram três gols: Lucas Piton, companheiro de Vegetti no Vasco, Pedro, do Flamengo, que está fora da temporada devido a uma lesão no joelho, e Romero, do Corinthians, que vai disputar a semifinal contra o vencedor de Flamengo e Bahia.

Caso Vegetti termine como artilheiro, ele será o quarto jogador do Vasco a alcançar esse feito na história da Copa do Brasil, juntando-se a Alecsandro (2011), Edmundo (2008) e Valdiram (2006).

Vegetti e o Vasco agora aguardam o confronto entre Atlético-MG e São Paulo para saber quem será o adversário da semifinal da Copa do Brasil.