Conmebol altera horário de Vasco x Barracas Central pela Sul-Americana
Antes marcada para 21h30 (de Brasília), confronto será às 19h
- Matéria
- Mais Notícias
A Conmebol informou a alteração no horário de duas partidas válidas pela fase de grupos da Sul-Americana 2026. Entre elas, está o confronto entre Vasco e Barracas Central, marcado para a próxima quarta-feira (27) Inicialmente previsto para acontecer às 21h30 (de Brasília), o duelo agora será realizado às 19h (de Brasília), em São Januário.
Torcida do Vasco aponta culpado por derrota na Sul-Americana: ‘Nunca vi’
Fora de Campo
Derrota do Vasco contra o Olimpia gera recado a Renato Gaúcho: ‘Parabéns’
Fora de Campo
Vasco sofre virada para o Olimpia e desperdiça chance de garantir classificação; dê suas notas
Vasco
Além da partida do Vasco, o outro confronto do Grupo G, entre Audax Italiano e Olimpia, também teve o horário alterado para 19h (de Brasília).
➡️ Vasco está entre os quatro clubes da Série A com mais cartões vermelhos em 2026
Vasco depende de outros resultados para avançar em primeiro
O Vasco complicou sua situação na Copa Sul-Americana após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco. Com o resultado, a equipe carioca perdeu a liderança do Grupo G e agora precisará combinar resultados na rodada final para tentar avançar diretamente às oitavas de final.
Pela regra da competição, apenas o líder de cada grupo garante vaga automática nas oitavas. O segundo colocado disputa um playoff contra uma equipe eliminada da fase de grupos da Libertadores.
Com a vitória, o Olimpia assumiu a ponta da chave e abriu três pontos de vantagem sobre Vasco e Audax Italiano, que aparecem empatados logo atrás.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O que o Vasco precisa para terminar em primeiro?
Para ainda sonhar com a liderança do grupo, o Vasco terá de vencer o Barracas Central em São Januário e torcer para que o Audax Italiano derrote o Olimpia por até dois gols de diferença.
Nesse cenário, o critério de desempate entre os times empatados favoreceria os cariocas nos confrontos diretos.
Caso o Audax vença os paraguaios por três gols, a definição da liderança ficará no saldo de gols geral do grupo. Já uma vitória chilena por três gols ou mais colocaria o Audax na primeira posição.
🎁 Ganhe R$5 toda semana em aposta grátis na Superbet
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Cenários para passar em segundo
O Vasco ainda pode avançar mesmo sem terminar em primeiro:
- Se empatar com o Barracas Central, a equipe garante vaga nos playoffs caso o Olimpia vença o Audax ou haja empate no Paraguai;
- Se perder em São Januário, o clube carioca ainda irá aos playoffs se o Olimpia derrotar o Audax Italiano.
Situação do Grupo G
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Aproveitamento
1º
Olimpia
10
5
3
1
1
7
5
+2
66%
2º
Vasco da Gama
7
5
2
1
2
7
6
+1
46%
3º
Audax Italiano
7
5
2
1
2
6
6
0
46%
4º
Barracas Central
3
5
0
3
2
2
5
-3
20%
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias