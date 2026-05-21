Vasco

Conmebol altera horário de Vasco x Barracas Central pela Sul-Americana

Antes marcada para 21h30 (de Brasília), confronto será às 19h

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/05/2026
17:56
Vasco x Barracas Central
imagem cameraVasco e Barracas empataram sem gols na estreias das equipes na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)
A Conmebol informou a alteração no horário de duas partidas válidas pela fase de grupos da Sul-Americana 2026. Entre elas, está o confronto entre Vasco e Barracas Central, marcado para a próxima quarta-feira (27) Inicialmente previsto para acontecer às 21h30 (de Brasília), o duelo agora será realizado às 19h (de Brasília), em São Januário.

Além da partida do Vasco, o outro confronto do Grupo G, entre Audax Italiano e Olimpia, também teve o horário alterado para 19h (de Brasília).

Vasco depende de outros resultados para avançar em primeiro

O Vasco complicou sua situação na Copa Sul-Americana após a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco. Com o resultado, a equipe carioca perdeu a liderança do Grupo G e agora precisará combinar resultados na rodada final para tentar avançar diretamente às oitavas de final.

Pela regra da competição, apenas o líder de cada grupo garante vaga automática nas oitavas. O segundo colocado disputa um playoff contra uma equipe eliminada da fase de grupos da Libertadores.

Com a vitória, o Olimpia assumiu a ponta da chave e abriu três pontos de vantagem sobre Vasco e Audax Italiano, que aparecem empatados logo atrás.

Jogadores do Olimpia e Vasco disputando a bola durante a partida válida pela Sul-Americana (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

O que o Vasco precisa para terminar em primeiro?

Para ainda sonhar com a liderança do grupo, o Vasco terá de vencer o Barracas Central em São Januário e torcer para que o Audax Italiano derrote o Olimpia por até dois gols de diferença.

Nesse cenário, o critério de desempate entre os times empatados favoreceria os cariocas nos confrontos diretos.

Caso o Audax vença os paraguaios por três gols, a definição da liderança ficará no saldo de gols geral do grupo. Já uma vitória chilena por três gols ou mais colocaria o Audax na primeira posição.

Cenários para passar em segundo

O Vasco ainda pode avançar mesmo sem terminar em primeiro:

  • Se empatar com o Barracas Central, a equipe garante vaga nos playoffs caso o Olimpia vença o Audax ou haja empate no Paraguai;
  • Se perder em São Januário, o clube carioca ainda irá aos playoffs se o Olimpia derrotar o Audax Italiano.

Situação do Grupo G

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSGAproveitamento

Olimpia

10

5

3

1

1

7

5

+2

66%

Vasco da Gama

7

5

2

1

2

7

6

+1

46%

Audax Italiano

7

5

2

1

2

6

6

0

46%

Barracas Central

3

5

0

3

2

2

5

-3

20%

