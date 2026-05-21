O jovem João Victor Fonseca, da base do Vasco, iniciou a partida contra o Olimpia, pela Sul-Americana, entre os titulares. A escolha é parte da estratégia de Renato Gapucho para priorizar os torneios nacionais em detrimento da Copa. Apesar do voto de confiança recebido pelo treinador, aos 72 minutos do jogo, o lateral-direito acertou uma entrada duríssima no adversário e foi expulso com um cartão vermelho direto.

continua após a publicidade

Após a partida, João Victor se desculpou com a torcida do Vasco nas redes sociais. O atleta justificou o erro como um "excesso de vontade".

➡️ O preço da escolha: Vasco aposta no Brasileirão e deixa a Sul-Americana em risco

— Venho aqui nessa nota, me desculpar com a torcida vascaína. Peço desculpas pela expulsão, foi muito excesso de vontade que eu fui para cima. Dava para evitar a intensidade, creio que, se eu não tivesse sido expulso, teríamos saído com o empate. Garanto para vocês que nunca vai faltar entrega e intensidade; agora é levantar a cabeça e seguir trabalhando para dar o meu melhor como sempre — lamentou o jovem do Vasco.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🟥Confira a expulsão de João Victor em Olimpia x Vasco

Após a derrota para o Olimpia, se ainda quiser sonhar com a liderança do grupo, o Vasco terá de vencer o Barracas Central em São Januário e torcer para que o Audax Italiano derrote o Olimpia por até dois gols de diferença.

continua após a publicidade

Nesse cenário, o critério de desempate entre os times empatados favoreceria os cariocas nos confrontos diretos.

Caso o Audax vença os paraguaios por três gols, a definição da liderança ficará no saldo de gols geral do grupo. Já uma vitória chilena por quatro gols ou mais colocaria o Audax na primeira posição.

➡️ Veja gols em Olimpia x Vasco: Cuesta, Matteo, Sandoval e Sebastián marcam

Equipe titular do Vasco em duelo contra o Olimpia (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.