Agora o Vasco depende apenas das próprias forças para escapar do rebaixamento e terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, e o Red Bull Bragantino, em São Januário. Ambos os adversários estão no G6 do Brasileirão, aumentando consideravelmente a dificuldade das partidas. No entanto, o Cruz-Maltino pode se livrar até mesmo com duas derrotas, desde que o Bahia não conquiste nenhum ponto.