Decepcionou? Veja os números do Vasco no Campeonato Carioca

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco até começou bem, mas foi surpreendido e acabou eliminado do Campeonato Carioca na semifinal pelo Nova Iguaçu. Mesmo com boas valias na campanha, a derrota precoce levantou questionamentos na torcida em relação ao desempenho do time. Afinal, a equipe foi mal? Confira os números da trajetória!

Apanhado geral

No Carioca de 2024, o Vasco fez 13 jogos, com 21 gols e 12 gols sofridos. De acordo com o SofaScore, o craque da equipe foi Dimitri Payet, com nota de 8.07.

Números ofensivos

No ataque, números interessantes. Em 13 jogos, média de 1.6 gol por jogo, além de 14 chutes por partida. Em relação a dribles, o Gigante fez 17.7, com 6.2 escanteios e 3.2 faltas batidas.

Boa posse de bola

O time teve uma média de 56.6% de posse de bola no torneio, com 87.7% de acerto de passes por partida. O time também teve 66% de sucesso em lançamentos e 39.6% de aproveitamento em cruzamentos.

Uma defesa ok

Dos 13 confrontos, em seis o Cruz-maltino não foi vazado. O time teve uma média de 0.9 gols sofridos por jogo, com 4.1 defesas de Léo Jardim e 66.1 bolas recuperadas.

Próximos passos

O Vasco só volta a campo no dia 13 de abril, contra o Grêmio, em São Januário, pela estreia do Brasileirão. Até lá, a equipe pretende se reforçar e trabalhar para ter um ano menos tenso, ao contrário do que foi em 2023.