De forma bem-humorada, Diniz rebate críticas sobre substituições após derrota
O treinador justificou as alterações e disse que o time perdeu organização na reta final
Após a derrota do Vasco para o São Paulo por 2 a 0, neste domingo (2), em São Januário, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre as substituições feitas durante a partida. O treinador respondeu em tom de brincadeira e explicou a estratégia por trás das mudanças.
— Ué? Vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? Questionaram a vida inteira que demoro para mexer. A gente tinha equilíbrio, faltava ter mais alguém para chegar. O Matheus (França) era essa pessoa, porque sabe jogar nas pontas e de 8. Hoje ele não entrou bem, mas foi bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória, ele entrou em uma função parecida e a gente produziu mais. Às vezes acontece de entrar mal. Aquele setor ali conduz o time para chegar mais vezes. O Matheus França é um grande jogador, está chegando na melhor forma agora. A intenção era fazer o time ter mais um jogador para chegar, porque estávamos criando chances, mas não estávamos fazendo. Era ter um pouco mais, o Vegetti é um jogador finalizador, um cara acostumado a fazer gol. E o Matheus que é um meia-atacante, mas que sabe jogar de 8. Ele entrou comigo de 8 e tem entrado bem. O time foi cansando um pouco. A gente foi perdendo organização defensiva, a ficar mais distante para pressionar e ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo.
Logo aos 12 minutos do segundo tempo, quando perdia por 1 a 0, Diniz colocou Vegetti e Matheus França nas vagas de Nuno Moreira e Barros. A ideia era usar Matheus como segundo volante, função que já desempenhou na base do Flamengo, e contar com Vegetti para aumentar a presença ofensiva na área.
Diniz ainda completou as substituições aos 31 minutos, com a entrada de GB no lugar de Tchê Tchê, e aos 38, quando colocou David na vaga de Piton e Matheus Carvalho no lugar de Philippe Coutinho. O treinador admitiu que o time perdeu intensidade e organização na reta final, o que facilitou o segundo gol do adversário.
✅ Ficha Técnica
VASCO 0 X 2 SÃO PAULO
31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 2 de novembro de 2025, às 20h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
🥅 Gols: Lucas Moura (0-1); Luiz Gustavo (0-2)
🟨 Cartões amarelos: Paulo Henrique, Nuno Moreira (Vasco); Enzo Díaz, Alan Franco (São Paulo)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Tchê Tchê (GB), Barros (Matheus França) e Coutinho (Mateus Carvalho); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Vegetti) e Rayan
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Sabino, Arboleda e Alan Franco; Mailton (Ferraresi), Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo), Marcos Antônio (Alisson) e Enzo Diaz; Lucas Moura (Ferreirinha) e Gonzalo Tapia (Rigoni).
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).
