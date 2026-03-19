O Vasco deve ganhar um reforço importante "dentro de casa" nas próximas semanas. O volante Jair, que passou por cirurgia no joelho em 2025, está próximo de voltar a treinar em período integral com o elenco. Segundo a apuração do Lance!, a tendência é que o jogador esteja reintegrado até o fim de abril, após mais de 200 dias afastado dos gramados.

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O retorno acontece em um momento em que o setor de meio-campo é considerado curto. O técnico Renato Gaúcho tem adotado uma formação com três volantes, mas conta com poucas opções, principalmente para a função de primeiro homem. Atualmente, os mais utilizados são Hugo Moura, Tchê Tchê e Thiago Mendes, além de Cauan Barros. Matheus Carvalho também se recupera de lesão no joelho e só deve retornar mais para frente na temporada.

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A carência ficou evidente no clássico contra o Fluminense. Após falha no primeiro gol adversário, Hugo Moura foi substituído no intervalo por conta da pressão da torcida, que passou a vaiá-lo. Na coletiva após a partida, Renato explicou que a mudança teve como objetivo preservar o jogador. A entrada do meia Johan Rojas também atendeu a uma estratégia de deixar a equipe mais ofensiva, alterando a estrutura para atuar com apenas dois volantes. No entanto, caso optasse por uma substituição direta, mantendo as mesmas características na função, o treinador não tinha essa possibilidade no banco — já que Barros estava suspenso.

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Diante desse cenário, o Vasco chegou a avaliar a contratação de um jogador para a posição na atual janela nacional, que se encerra em 27 de março. No entanto, a tendência é que novos reforços cheguem apenas na janela de meio do ano, a partir de 10 de julho. Até lá, a expectativa é que Jair esteja recuperado e pronto para ampliar as opções no elenco, podendo atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante.

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Jair comemora gol marcado contra o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: PETER ILICCIEV/AGENCIA ENQUADRAR)

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