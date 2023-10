— É um projeto que conseguimos reestruturar agora gradualmente, temos base, um time no NBB, então é um projeto a médio e longo prazo. A gente sabe que começar um planejamento, ainda mais no nível que o basquete está hoje, é complicado, ainda mais com ajuda de só empresa privada, não tem recurso nenhum do governo. É algo que a gente espera “galgar”, passinho por passinho, mais “pé no chão”. No entanto, é uma proposta bastante audacioso que daqui a alguns anos podemos considerar dar pulos maiores — disse o diretor.