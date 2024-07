Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 18:42 • Belo Horizonte (MG)

Enfim Philippe Coutinho reestreou com a camisa do Vasco. O meia-atacante cruz-maltino lamentou a derrota e pontuou que o time poderia ter entregue mais pelo o que estava sendo apresentado.

No primeiro tempo acabamos defendendo muito atrás. Acredito que ficaram com a posse de bola e tiveram tranquilidade para trabalhar de um lado para o outro. No segundo tempo, o professor fez a mudança para marcarmos mais em cima e resultou num melhor segundo tempo. Mas o que temos que fazer melhor pelo o que vínhamos apresentando — considerou Philippe Coutinho na saída de campo ao "Premiere". E completou:

- Muito feliz por estar vestindo a camisa do Vasco em um jogo oficial. Óbvio que o resultado não era o que a gente queria. Vamos trabalhar na semana para um jogo super importante. O ritmo eu vou ganhando pouco a pouco. Vim de um tempo inativo, mas estou dando o máximo para poder estar no mesmo nível do pessoal o quanto antes.

Com a derrota, o Vasco foi ultrapassado pelo próprio Atlético-MG na classificação do BRasileirão. O Cruz-Maltino é o 10ª colocado, enquanto o Galo ocupa a 9ª posição.

O Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Grêmio, no domingo (28), às 16h, na Arena Condá. A partida é válida pela primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro.

Coutinho reestreou pelo Vasco contra o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

🎙️ PHILIPPE COUTINHO NA ZONA MISTA:

SENTIMENTO PELA VOLTA

- É um sentimento de muita alegria por poder vestir essa camisa de novo. Mas esperava um outro resultado. Um resultado melhor para a gente. Hoje não foi possível. Temos uma semana pela frente para trabalhar bem, ajustar o que tem para ajustar e voltar a sequência de vitórias.

FRIO NA BARRIGA

- Aquele friozinho na barriga todos nós temos. Depois de muito tempo eu voltei a vestir essa camisa. Agora é seguir trabalhando para evoluir e retomar os resultados positivos. A gente não queria sair daqui com a derrota, mas vamos trabalhar duro para voltarem as vitórias.