Torcedores do Vasco sobre Praxedes: ‘Voltamos ao que todo mundo conhece’

Praxedes falhou no segundo gol do Atlético-MG (Foto: Reprodução/Premiere)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 16:51 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 21/07/2024 - 18:55

Os torcedores do Vasco ficaram transtornado com Praxedes no lance do segundo gol do Atlético-MG. O meia cruz-maltino recuou errado e a bola sobrou limpa para Hulk ampliar o placar. Confira a revolta e a jogada abaixo.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco