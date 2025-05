Vegetti celebra classificação na Sul-Americana e analisa Vasco de Diniz

Artilheiro do Vasco na temporada, Pablo Vegetti marcou mais um na vitória por 3 a 0 sobre o Melgar nesta terça-feira (27), em São Januário, pela sexta e última rodada da Sul-Americana. O resultado rendeu ao Cruz-Maltino a classificação para os playoffs da competição, como segundo colocado do grupo G. Após a partida, o argentino celebrou a vaga e exaltou a torcida.

— Muito feliz pela vitória. Muito feliz pelo meu momento aqui no clube, pelo que estou fazendo. Mas parece que nunca cansa, sempre tem que treinar mais. Eu gosto para c****** disso, que a torcida me exija mais. Mas estamos por um caminho, classificamos na Copa do Brasil, agora na Sul-Americana. Agora a gente tem que ganhar os próximos jogos no Brasileiro, para ir tranquilo para esses dias de descanso e voltar para fazer uma segunda parte do ano muito boa — disparou Vegetti em entrevista à "Paramount+".

Se não marcou de cabeça hoje, o Pirata deixou o dele mais uma vez com apenas um toque na bola. Questionado sobre a característica, ele se cobrou por outro lance no segundo tempo, no qual desperdiçou chance, e disse que "seria lindo" conquistar um título com o Vasco.

— Eu trato de sempre concluir da melhor maneira. Hoje, tive no segundo tempo um lance que eu não pude errar, chutei muito cruzado, mas faz parte do meu jogo, do meu trabalho. Mas sempre quero mais, a gente não se conforma com isso. Estamos em um time muito grande, e seria muito lindo conquistar uma taça. A gente está trabalhando para isso, e se seguimos por esse caminho, acho que vai dar certo — disse o atacante.

Encaixe com Diniz no Vasco

O centroavante cruz-maltino foi perguntado também sobre como está se adaptando ao estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Segundo Vegetti, ele não faz "nada de diferente" do que em outros trabalhos.

— Eu não faço nada diferente do que vinha fazendo. Tento dar segurar o zagueiro e fazer um jogo de associação quando estamos no campo de ataque, passar a linha quando a gente perde a bola. Coisas muito simples que pede o treinador. O time está se encaixando pouco a pouco. Se seguirmos dessa maneira, não tem como não dar certo — explicou.

