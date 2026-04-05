Colégio Vasco da Gama integra educação à rotina esportiva e reforça formação completa de atletas

O Vasco tem ampliado seu compromisso com a formação integral dos jovens atletas das categorias de base ao consolidar uma proposta que une desenvolvimento esportivo e educacional. Por meio do Colégio Vasco da Gama, o clube garante que os jogadores mantenham o desempenho acadêmico mesmo diante da intensa rotina de treinos, viagens e competições.

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A iniciativa é realizada em parceria com a pedagoga Karla Pedrosa e sob a direção de Paulo Roberto Santos, responsáveis por estruturar um acompanhamento contínuo que vai além da sala de aula tradicional. O objetivo é assegurar que os atletas não percam o vínculo com os estudos, mesmo quando estão fora do ambiente escolar, como em convocações para a Seleção Brasileira ou torneios ao longo da temporada.

Durante períodos de concentração, os atletas participam do chamado "momento escolar", uma rotina organizada para a realização de atividades pedagógicas, revisão de conteúdos e cumprimento de tarefas. A proposta garante disciplina e continuidade no processo de aprendizagem, adaptando-se à realidade do futebol de base.

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Segundo a pedagoga Karla Pedrosa, a integração entre clube e escola é essencial para evitar prejuízos acadêmicos.

- Essa parceria permite que os atletas realizem suas atividades onde estiverem, sem precisar aguardar o retorno à escola. Isso mantém o vínculo com a educação, que é fundamental dentro do futebol - destacou.

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O acompanhamento próximo também possibilita antecipar demandas e organizar o conteúdo de acordo com o calendário esportivo. Como atletas de uma mesma categoria podem estar em diferentes séries escolares, o planejamento é individualizado, garantindo que todos tenham acesso ao conteúdo adequado durante viagens e competições.

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O diretor do Colégio Vasco da Gama, Paulo Roberto, reforça que o acesso à educação é um direito que deve ser preservado.

- Criamos uma rotina de estudos mesmo durante as viagens, com horários específicos para as atividades. Os atletas registram esses momentos junto à comissão técnica, assegurando que não haja defasagem em relação aos colegas que permanecem na escola - explicou.

À esquerda a pedagoga Karla Pedrosa ao lado de Paulo Roberto e à direita Cida Cazote,<br>coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Humano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Além de manter o desempenho acadêmico, a proposta também contribui para a formação cultural dos jovens. A vivência em diferentes cidades e contextos, aliada à continuidade dos estudos, amplia o repertório dos atletas e fortalece a preparação para desafios dentro e fora do futebol.

A metodologia também é aplicada a atletas convocados para seleções, tanto no masculino quanto no feminino, garantindo que o processo educacional não seja interrompido em nenhum momento da trajetória esportiva.

Com essa iniciativa, o Vasco reforça sua filosofia de formar não apenas jogadores, mas cidadãos preparados para diversas possibilidades profissionais. A integração entre esporte e educação se consolida, assim, como um dos pilares no desenvolvimento dos "Crias da Colina", refletindo o compromisso do clube com uma formação completa e responsável.

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