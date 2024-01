- Apesar de ser visto com um grande potencial, nunca foi tratado como uma grande promessa tipo o Pedro e o Moscardo. Não chegou a se destacar pela base do Corinthians e não teve títulos. Mas acabou indo bem com o Silvinho, que foi com quem ele estreou. Sempre foi um 12º jogador no Corinthians, alternando entre os reservas e titulares. Não conseguia manter regularidade. Em 2022, ele fez dois gols em clássicos contra o São Paulo. Isso elevou a moral dele, mas não conseguiu se firmar no time titular - afirmou Rafael Marson, setorista do Corinthians no Lance!.