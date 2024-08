Como foi a última vez que o Vasco chegou nas quartas da Copa do Brasil?

Pedrinho, presidente do Vasco. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 10:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco encara o Atlético-GO pela partida de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O empate por 1 a 1 conquistado em Goiânia representou um alívio para o time carioca, que nesta terça-feira atua em casa e depende apenas de uma vitória simples para quebrar uma escrita incômoda. O Gigante da Colina não alcança as quartas de final da competição desde 2015.

A partir das 21h45 (de Brasília), em São Januário, o Vasco de Rafael Paiva pode retirar o peso de um tabu de nove anos. Relembre como foi a última vez que o Vasco atuou pelas quartas da Copa do Brasil.

Vasco nas quartas da Copa do Brasil

O último adversário do Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil foi o São Paulo. Após eliminar o Flamengo em pleno Maracanã, em jogo marcado pelo gol heroico de Rafael Silva, o Vasco de Nenê, Rodrigo e Guinazu chegou confiante para o duelo no Morumbi. Apesar disso, o Tricolor Paulista foi dono absoluto da partida de ida: com dois de Pato e um de Luis Fabiano, os anfitriões levaram uma confortável vantagem de três gols no placar.

Já na partida de volta, o início do Gigante da Colina foi promissor: com apenas 17 minutos de jogo, o colombiano Duvier Riascos aproveitou o rebote de Rogério Ceni para abrir o placar no Maracanã. O caminho da remontada, no entanto, foi mais uma vez atrapalhado por Alexandre Pato, autor da assistência para Centurión empatar a partida e jogar um balde de água fria em qualquer esperança cruz-maltina.

Com isso, o Vasco deu adeus à competição, que seria conquistada pelo Palmeiras posteriormente. Na mesma temporada, o clube carioca acabou rebaixado para a Série B mesmo após uma arrancada impressionante no segundo turno do Brasileirão.

Participações recentes do clube

Desde a eliminação para o São Paulo, há nove anos, o Vasco tem tido muitas dificuldades para realizar campanhas sólidas Copa do Brasil. Confira os últimos algozes do clube:

2016 - eliminado pelo Santos nas oitavas de final

2017 - eliminado pelo Vitória na terceira fase

2018 - eliminado pelo Bahia nas oitavas de final

2019 - eliminado pelo Santos na quarta fase

2020 - eliminado pelo Botafogo na quarta fase

2021 - eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final

2022 - eliminado pela Juazeirense na segunda fase

2023 - eliminado pelo ABC na segunda fase