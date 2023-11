O técnico Ramón Díaz reencontra neste sábado (25), o Athletico-PR, primeiro adversário que enfrentou sob o comando do Vasco. Na ocasião, o Cruz-Maltino, que era o penúltimo colocado com apenas 9 pontos, perdeu por 2 a 0, em São Januário sem público. Quatro meses depois, o treinador argentino terá a revanche, dessa vez com um time reforçado e menos pressionado.