Depois de se destacar no Campeonato Brasileiro do ano passado, com 10 gols em 21 jogos pelo Vasco, Vegetti vem despertando o interesse de grandes clubes do futebol sul-americano. Trata-se do Cerro Porteño, do Paraguai, e o Grêmio, que busca um substituto para suprir a saída de Suárez.