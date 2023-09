Por conta da interdição de São Januário - revogada apenas na última quarta-feira (13) - e do fechamento do Maracanã para recuperação do gramado, o Vasco optou por mandar o jogo no Nilton Santos. A divisão da carga de ingressos em 90/10 foi proporcional à do jogo do primeiro turno, quando o Fluminense foi mandante e a configuração da torcida no Maraca foi a mesma.