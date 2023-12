- Na minha opinião, foi um dos melhores goleiros do Brasileiro desse ano. Eu inclusive, em uma resenha com o Zico, citei que o Léo Jardim seria muito importante para o Vasco no segundo turno. O Léo não foi tão bem no Carioca, havia uma certa desconfiança do vascaíno, muitos queriam a entrada do Ivan. Mas assim que começa o Brasileiro, o Léo Jardim mostrou ao que veio, fez um campeonato maravilhoso. Deve-se muito ao Léo Jardim sobre algumas vitórias do Vasco. Eu acredito que um goleiro de time grande tem que captar 16, 17 pontos e o Léo Jardim com certeza conseguiu fazer isso.