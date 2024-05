Bastidores sobre Álvaro Pacheco: entenda como os processos foram acelerados para a chegada do futuro técnico do Vasco

Álvaro Pacheco será o futuro técnico do Vasco (Foto: Divulgação/Vitoria Sport Clube)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 15/05/2024 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a rescisão do contrato junto ao Vitória de Guimarães, o Vasco tem o caminho livre para acertar a contratação e anunciar Álvaro Pacheco. A situação estava toda encaminhada para que o técnico português chegasse na próxima semana, mas reviravoltas aconteceram nas últimas horas e aceleraram os processos. Saiba dos bastidores com o Lance! abaixo.

🗒️ ACORDO INICIAL

Álvaro Pacheco tinha acordado com o Vitória de Guimarães e o próprio Vasco de que faria o último jogo pelo clube português contra o Arouca, partida válida pela última rodada do Campeonato Português. Com isso, o técnico chegaria ao Brasil somente na próxima semana.

🔄 MUDANÇA DE PLANOS

Nas últimas horas, Álvaro Pacheco foi pressionado a sair do Vitória de Guimarães. Segundo informações apuradas pelo Lance!, futuro técnico do Vasco foi comunicado de que se não saísse agora, só sairia, antes mesmo da última rodada do Campeonato Português, só deixaria o clube ao final do contrato. Ou seja, em junho de 2025.

Não era de hoje que o Vitória de Guimarães estava insatisfeito com Álvaro Pacheco. Sobretudo, após o episódio do técnico ter sentado para conversar com o Cuiabá. Nesta época, o clube português ainda tinha chances de se classificar para uma competição internacional.

Em entrevista coletiva, o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso subiu o tom. Confira abaixo o que o dirigente disse.

- O treinador sai a custo zero porque, perante um treinador que a 3 dias do fim da temporada pretende sair, o clube não pode ficar refém de uma situação destas. Temos de ter alguém no comando que se preocupe.

😞 SENTIMENTO DE INJUSTIÇA

O Lance! também apurou junto a pessoas de Álvaro Pacheco que o técnico se sente injustiçado, tendo em vista que era um desejo pessoal fazer o jogo da despedida no Vitória de Guimarães, clube pelo qual tem grande carinho.

Além disso, o sentimento é de que foi empurrado para fora do Vitória de Guimarães. Vale destacar que se conquistasse um resultado positivo contra o Arouca, Álvaro Pacheco bateria o recorde de pontuação de toda a história do clube no Campeonato Português.

Álvaro Pacheco tem o acerto encaminhado com o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram @alvaropachecoofficial)

Apesar de não ter data programada para a chegada ao Rio de Janeiro, a expectativa é de que Álvaro Pacheco chegue a tempo ainda para assistir o clássico contra o Flamengo. O Vasco enfrenta o maior rival neste sábado (18), às 21h, no Maracanã.