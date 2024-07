Atlético-GO x Vasco: quem leva a vantagem no confronto direto?

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-GO e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h. Saiba quem leva a vantagem no confronto direto!

Estatísticas de Atlético-GO x Vasco

As equipes já se enfrentaram em 18 oportunidades, com quatro vitórias do Atlético-GO, cinco empates e nove vitórias do Vasco.

Jogando como mandante, o Atlético-GO tem três vitórias, contra quatro empates e três derrotas. Pelo Brasileirão, são 12 jogos, com seis vitórias Cruz-maltinas, três empates e três vitórias do Dragão. No último encontro, no Brasileirão de 2020, empate por 0 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X VASCO

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 17 de julho de 2024, às 19h;

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius, Marcão e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal e Gabriel Baralhas; Shaylon e Luiz Fernando.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti.