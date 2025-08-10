Problema da Globo em Vasco x Atlético repercute na web: ‘Vai levar chamada’

Vasco x Atlético-MG é um dos jogos que agitam a tarde deste domingo (10) no Brasileirão. Até aqui, 1 a 1 no placar em um jogo para lá de emocionante, digno de Dia dos Pais. Porém, o destaque do primeiro tempo foi para um problema na transmissão da Globo.

Logo com 38 segundos, Gabriel Menino acertou um chute absurdo de fora da área e fez o gol mais rápido do Brasileirão até aqui. Vasco x Atlético-MG, a partir disso, só ganhou mais emoção, e Vegetti empatou de pênalti.

O grande problema foi o seguinte: desde o gol de Gabriel Menino, antes de 1 minuto em Vasco x Atlético-MG, o jogo ficou sem placar. O problema só foi normalizado após o gol de empate de Vegetti, com 18 minutos de bola rolando.

Globo transmite Vasco x Atlético-MG (Foto: Divulgação Globo)

Veja a reação da web com o problema da Globo em Vasco x Atlético-MG

Escalações dos times

Para a partida contra o Galo, duas mudanças: Lucas Piton cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Puma Rodríguez assume a lateral esquerda improvisado. João Victor, que também estava suspenso, retorna à zaga, e Hugo Moura, então improvisado, sobe para formar dupla de volante com Tchê Tchê.

Assim, o Vasco vai a campo para Vasco x Atlético-MG com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

O Atlético está escalado com desfalques considerados titulares. O principal é Hulk, que ficou em Belo Horizonte por controle de carga. Saravia, Fausto Vera e Reinier também ficaram na capital mineira.

Escalação do Galo: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino, Alan Franco e Igor Gomes e Scarpa; Rony e Cuello.