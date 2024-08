Victor Hugo foi anunciado pelo Fluminense por empréstimo até junho de 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a venda de André, o Fluminense anunciou a chegada do volante Victor Hugo, de 20 anos, que veio do Cascavel, do Paraná. O atleta é indicação de Mano Menezes após observação do atleta por membros de confiança do treinador.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O atleta chega sem custos para o clube, mas com vontade de lutar por um espaço na equipe por conta das recentes saídas. O Tricolor também vive a esperança de ter um retorno técnico e financeiro caso a promessa se destaque.

- É um sonho estar aqui vestindo essa camisa. Vamos para cima, buscar honrar a camisa do Fluminense. Estar aqui e poder dividir o vestiário e o campo com jogadores que sempre foram meus ídolos, que eu via na televisão e jogava no videogame, é uma sensação incrível. Sou um volante marcador de bom passe e bola longa. Sou muito guerreiro dentro de campo, procuro sempre dar o meu máximo e dar a vida pelo clube - disse Victor Hugo.

O volante fez sua base no Londrina, onde se profissionalizou em 2022 antes de se transferir para o Cascavel. O atleta chega por empréstimo até junho de 2025 com opção de compra para o Fluminense.